С начала лета во Львов и Киев массово начали лететь путешественники из многих стран Персидского залива. Поспособствовал этому карантин. Ведь безвизовый режим, десятки прямых авиарейсов и закрытая Европа открыли для них новое туристическое направление.

В Пограничной службе отчитываются, что только с начала мая в Украину прилетели 35 тыс. гостей из Персидского залива. А председатель Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив говорит, что арабские туристы принесли в украинскую экономику, как минимум $40 млн.

Поэтому сувенирные лавки, рестораны и гостиницы начали адаптироваться под нового туриста. В частности везде появились надписи на арабском. За отпуск они могут тратить миллионы.

Из сувениров такие туристы больше всего покупают чашки, бижутерию, гигиеническую косметику, кофе и шоколад. Едят много, но не пьют, потому что запрещено религией. Чаевых в ресторанах тоже не имеют привычки оставлять.

Учитывая все традиции восточного туриста, в гостиницах начали перед заездом гостя забирать алкоголь с мини-баров, оставляют Коран, Киблу для установления места для молитвы и коврик.

Также любят арабские гости шопинг. Покупают много, но обходят технику и золото, которые в них дешевле. Теперь в украинских ТРЦ можно услышать не только украинский и английский, но и арабский язык.

Особенно любят туристы из стран Персидского залива Карпаты. Ведь там много зелени, есть горы и вода. А это для таких посетителей еще та экзотика.

К тому же в июле мусульмане отмечали один из самых значимых исламских праздников — Курбан-байрам. В них обычай требует принести в жертву рогатого. А потому в Карпатах в тот период все бараны пошли на убой арабскими туристами.

— У них есть традиция, готовить блюда из баранины. И они барана собственноручно должны зарезать. И у нас сложилась такая ситуация, что в окрестных селах у Буковеля не было живых баранов вообще, — говорит администратор гостиничного комплекса Александра Цуруль.

Владелец одного из карпатских отелей даже рассказывал, что богатая арабская семья заказала церемонию жертвоприношения барана прямо в номер.

Ближневосточный турист требователен, специфический, но не конфликтный. Они чувствуют себя в Украине свободно. И украинцы рады таким гостям, потому что понимают, что денег в экономию они приносят много.

Но сезон заканчивается и теперь главное удержать дорогого во всех смыслах гостя, особенно когда Европа вновь откроет свои границы.