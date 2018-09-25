Инновационный мир: какую роль играет Украина

Все чаще украинские инновационные стартапы успешно реализуются, а украинских IT-специалистов ценят во всем мире. Факты ICTV рассказывают о мировой инновационный процесс, место в нем Украины и ее технологическое будущее.
Мир развивается стремительными темпами – то, что вчера было новым, сегодня уже не актуально.
Факты ICTV пообщались с директором Центра инновационных технологий японской компании Konica Minoltа Миланом Лакхани и узнали, почему нельзя игнорировать инновационный прогресс, чем Украина привлекает инвесторов и как выйти на европейский уровень в технологическом плане.
В октябре Милан Лакхани, который имеет более 20 лет опыта работы с инновациями, второй раз приедет в Украину на Киевский международный экономический форум, который состоится 18-19 числа в КВЦ Парковый.
Почему инновации – это важно
В течении своего развития каждая страна или компания проходит через трансформации и преобразования, в том числе цифровые. Для успешного развития очень важно не бояться внедрять новые технологии и осваивать новые территории, интернет-площадки.
Так, мистер Лакхани приводит в пример успешные инновационные компании:
– 10 лет назад не было таких гигантов как Airbnb, Uber и других компаний. Только представьте влияние этих компаний на современность. Если они не будут следовать инновациям, их шанс выжить в будущем приравнивается к 0.
Инновации и новые технологии должны внедряться на уровне государства и в совершенно разные сферы деятельности. Нельзя делать ставки только на одно направление – сегодня он приносит прибыль, а через 15 лет может вообще прекратить свое существование. Поэтому Лакхани призывает рассуждать именно с инновационной точки зрения.
Инвестиционный маркет Украины
Стоит вспомнить, что по данным Международного экономического форума, 79% украинский получают высшее образование. Это один из самых высоких рейтингов в мире. Так, Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем образования.
Меня поразила статистика – почти 80% украинцев закончили университет. Это довольно большая цифра, – отметил мистер Лакхани.
Факты ICTV расспросили эксперта о потенциале и будущее Украины. Лакхани неоднократно подчеркнул, что наша страна богата на талантливые кадры в сфере науки и технологий:
– Ваша страна имеет ключевую составляющую – потенциальный талант, который поможет сформировать настоящую инновационную экономику.
Однако, здесь возникает проблема – отток квалификационных кадров за границу. Для украинской экономики они очень ценны, ведь могут привлекать инвесторов в страну:
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– Украина имеет потенциал, чтобы привлекать инвесторов. Однако, надо сфокусироваться на содержании талантов внутри страны. Проблема Украины в том, что многие люди едет за границу.
По словам эксперта, украинской власти следует закрепить ответственное лицо, или даже создать целый отдел по работе с инновациями. Это те люди, которые будут иметь сформированное видение Украины через 5-10 лет на цифровом уровне. Они будут инвестировать средства страны в развитие инновационных технологий:
– Украине нужно создать мощный инновационный хаб. Без поддержки государства это очень трудно сделать. Если есть поддержка государства, тогда проект будет сильным и успешным.
Прогрессивные Нидерланды
Руководство Нидерландов определило свою технологическую стратегию и она действительно впечатляющая. Они на государственном уровне поднимают вопрос цифрового будущего, необходимых стране таланов, отраслей, которые нужно развивать, необходимой инфраструктуры, инвесторов, международного сотрудничества – отметил Лакхани.
Более того, 90% государственных услуг в Нидерландах можно получить онлайн. Это самый большой показатель в мире. Для Украины это яркий пример для подражания.
Таким образом, Украина имеет все шансы стать мощным инновационным хабом. Наше преимущество – квалифицированные и талантливые кадры, которые смогут как привлечь новых инвесторов, так и внедрить инновации на государственном уровне.
Фото: dreamstime
Лилия Ященко