Инновационный мир: какую роль играет Украина

Все чаще украинские инновационные стартапы успешно реализуются, а украинских IT-специалистов ценят во всем мире. Факты ICTV рассказывают о мировой инновационный процесс, место в нем Украины и ее технологическое будущее.

Мир развивается стремительными темпами – то, что вчера было новым, сегодня уже не актуально.

Факты ICTV пообщались с директором Центра инновационных технологий японской компании Konica Minoltа Миланом Лакхани и узнали, почему нельзя игнорировать инновационный прогресс, чем Украина привлекает инвесторов и как выйти на европейский уровень в технологическом плане.

В октябре Милан Лакхани, который имеет более 20 лет опыта работы с инновациями, второй раз приедет в Украину на Киевский международный экономический форум, который состоится 18-19 числа в КВЦ Парковый.

Почему инновации – это важно

В течении своего развития каждая страна или компания проходит через трансформации и преобразования, в том числе цифровые. Для успешного развития очень важно не бояться внедрять новые технологии и осваивать новые территории, интернет-площадки.

Так, мистер Лакхани приводит в пример успешные инновационные компании:

– 10 лет назад не было таких гигантов как Airbnb, Uber и других компаний. Только представьте влияние этих компаний на современность. Если они не будут следовать инновациям, их шанс выжить в будущем приравнивается к 0.

Инновации и новые технологии должны внедряться на уровне государства и в совершенно разные сферы деятельности. Нельзя делать ставки только на одно направление – сегодня он приносит прибыль, а через 15 лет может вообще прекратить свое существование. Поэтому Лакхани призывает рассуждать именно с инновационной точки зрения.

Инвестиционный маркет Украины

Стоит вспомнить, что по данным Международного экономического форума, 79% украинский получают высшее образование. Это один из самых высоких рейтингов в мире. Так, Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем образования.

Меня поразила статистика – почти 80% украинцев закончили университет. Это довольно большая цифра, – отметил мистер Лакхани.

Факты ICTV расспросили эксперта о потенциале и будущее Украины. Лакхани неоднократно подчеркнул, что наша страна богата на талантливые кадры в сфере науки и технологий:

– Ваша страна имеет ключевую составляющую – потенциальный талант, который поможет сформировать настоящую инновационную экономику.

Однако, здесь возникает проблема – отток квалификационных кадров за границу. Для украинской экономики они очень ценны, ведь могут привлекать инвесторов в страну:

– Украина имеет потенциал, чтобы привлекать инвесторов. Однако, надо сфокусироваться на содержании талантов внутри страны. Проблема Украины в том, что многие люди едет за границу.

По словам эксперта, украинской власти следует закрепить ответственное лицо, или даже создать целый отдел по работе с инновациями. Это те люди, которые будут иметь сформированное видение Украины через 5-10 лет на цифровом уровне. Они будут инвестировать средства страны в развитие инновационных технологий:

– Украине нужно создать мощный инновационный хаб. Без поддержки государства это очень трудно сделать. Если есть поддержка государства, тогда проект будет сильным и успешным.

Прогрессивные Нидерланды

Руководство Нидерландов определило свою технологическую стратегию и она действительно впечатляющая. Они на государственном уровне поднимают вопрос цифрового будущего, необходимых стране таланов, отраслей, которые нужно развивать, необходимой инфраструктуры, инвесторов, международного сотрудничества – отметил Лакхани.

Более того, 90% государственных услуг в Нидерландах можно получить онлайн. Это самый большой показатель в мире. Для Украины это яркий пример для подражания.

Таким образом, Украина имеет все шансы стать мощным инновационным хабом. Наше преимущество – квалифицированные и талантливые кадры, которые смогут как привлечь новых инвесторов, так и внедрить инновации на государственном уровне.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко