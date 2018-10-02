Илон Маск ушел с совета директоров компании Tesla. Какие еще проекты хочет осуществить предприниматель.

Основатель компании Tesla Илон Маск достиг договоренности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) после выдвинутого против него обвинения в мошенничестве.

Согласно договоренностям, Маск останется руководителем компании, однако должен будет отказаться от поста председателя совета директоров как минимум на три года.

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20 целей Илона Маска на будущее:

Отправить в космос на Big Falcon Rocket первого космического туриста — японского миллиардера Юсаку Маэдзава. Маск обещает, что на постройку ракеты уйдет лишь 5% ресурсов SpaceX. Изначально полет был запланирован на конец 2018 года, а затем его дату перенесли на середину 2019 и, возможно, более поздний срок, пишет telegra.ph Завершить 11 тысяч энергетических проектов, чтобы помочь восстановить электроэнергию в Пуэрто-Рико после урагана Катрина. Выпустить полноценную линию элитных и обычных электрокаров — спорткар Tesla Roadster 2 за $109 тысяч, более доступные автомобили Tesla Model S и X и еще более дешевую Tesla Model 3 за $35 тысяч. Выпустить 500 тысяч автомобилей в год. Изначально Маск обещал достичь такого объема производства к 2020 году. Сейчас Tesla утверждает, что она достигнет его к концу этого года, несмотря на жесткие задержки в производстве. Добиться прибыльности Tesla. Компания заявляет, что ей это удастся в этом году. Крупные банки и агентства по оценке кредитоспособности относятся к этому заявлению скептически. Решить ситуацию с серьезными задержками в производстве крыш с солнечными батареями. Добиться оценки Tesla в $700 миллиардов. Сделать Правду — сайт по оценке правдивости новостных статей. Провести беззаботное время на Марсе. “Думаю, это неплохое место для пенсии”, — сказал Маск в 2010 году. Открыть Гигафабрики для производства батарей в Китае и Европе. Заменить систему водоснабжения в городе Флинт, штат Мичиган. Разработать бионический интерфейс для искусственного интеллекта, чтобы улучшить мозг человека в 2027 году. Построить электрический грузовик, чьи характеристики, как утверждают критики, нарушают законы физики. Отправить беспилотную Tesla из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на полностью автономном управлении. Решить проблему пробок в Лос-Анджелесе с помощью подземных тоннелей. Строительство первого вакуумного тоннеля Boring Company было «практически завершено» еще в мае. Первые поездки из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско в специальных капсулах планируются в 2019 году. Запустить сеть из 10 тысяч спутников SpaceX, которая будет раздавать интернет. Спутники должны выйти на орбиту в 2024 году. Высадить группу людей на Марс в 2025 году. Через несколько лет отправить еще один корабль с сотнями жителей марсианской колонии. Создать “самую продвинутую в мире” автомобильную фабрику Tesla во Фримонте. Терраформировать Марс (или хотя бы доказать, что это возможно). Разработать дракона-киборга.

Напомним, как Илон Маск согласился уйти из совета директоров Tesla.

Фото: Joshua Lott/Getty Images