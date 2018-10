Об этом сообщает Bloomberg.

После этого она будет использоваться на одном из первых коммерческих путей калифорнийского стартапа, известном как HyperloopTT.

Капсулу назвали Quintero One, она почти полностью изготовлена из композитного материала.

The future of transport arrives with Hyperloop’s unveiling of its first full-scale passenger capsule https://t.co/xGwFHr9x18

World’s first Hyperloop passenger capsule unveiled today by Hyperloop Transportation Technologies- The world’s first full-scale passenger Hyperloop capsule, built in Spain by Airtificial, gets ready to head to Toulouse R&D facility for optimization pic.twitter.com/vkASj4Qvgg

