Новую украинскую РСЗО БМ-21У выполнен на базе автомобиля КрАЗ.

На международной выставке вооружений и техники Оружие и безопасность 2018 показали новую украинскую РСЗО БМ-21У производства Шепетовского ремонтного завода.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Известно, что новая РСЗО выполнена на базе автомобиля КрАЗ, оснащенного двухрядной 4-дверной кабиной.

Установка имеет полную массу 17200 килограмм, дизельный двигатель и механизированную коробку передач.





Наведение и огонь из кабины: первые фото украинской РСЗО БМ-21У / 3 фотографии

Фото: Facebook Юрий Гоголев.

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На новую РСЗО были установлены системы управления огнем и навигации, позволяющие проводить наведение и вести огонь из кабины дистанционно.

Напомним, ВСУ испытали роботизированный надзорно-огневой комплекс Охотник.