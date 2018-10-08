PayPal и IKEA не хотят заходить в Украину из-за плохого бизнес-климата.

Об этом в эфире 5 канала рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

– PayPal не хочет заходить в Украину. На самом деле люди верят, что все инвесторы мечтают быть в Украине и единственное, что им мешает, – это плохое украинское правительство, которое их отпугивает. На самом деле пример и PayPal, и той самой IKEA, он скорее о том, что часть инвесторов не хочет быть в Украине, – заявил заместитель министра.

По его словам, инвесторы не хотят быть не из-за того, что у нас плохая страна, а потому что плохой бизнес-климат.

– С PayPal ситуация очень простая. Мы сейчас не находимся в перечне приоритетных для них стран. Мы очень надеемся, и мы делаем достаточно много, чтобы эта ситуация изменилась, – сказал Нефьодов.

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Напомним, ранее Порошенко подтвердил открытие магазинов IKEA в Украине

Фото: Prykhodov/Dreamstime.com