О новых технологиях в мире и Украине, поддерживает ли государство отечественные умы и почему у нас не слышно о технологических прорывах украинцев – читайте в материале сайта Факты ICTV.

Никола Тесла, Александр Белл, Александр Попов – гении прошлого, которые помогли человечеству шагнуть на постиндустриальную ступеньку.

В ХХІ веке также громко звучат имена Билла Гейтса, Илона Маска, Стива Джобса – выдающихся умов, которые внесли весомый вклад в технологическое развитие общества сегодня.

Сейчас весь мир работает над искусственным интеллектом и нанотехнологиями.

Это приведет к появлению новых направлений, а также расширению функций уже существующих, таких как распознавание и синтез речи, прогностика, кластерный анализ и многих других.

Это уже никакое не будущее, а то, что происходит прямо сейчас. Пока многие думают, что Apple Watch и очки виртуальной реальности – это апогей технологических открытий, в мире делают все больше невероятных устройств.

Как же в Украине обстоят дела с новыми технологиями, насколько отстает наша страна и от кого, а также помогает ли вообще государство молодым изобретателям.

Касательно молодых умов я решила пообщаться со своим другом.

Антон Головаченко в свои 24 года – основатель стартапа UniExo и первый посол Европейской молодежной премии Украины.

UniExo – роботизированный экзоскелет, который поможет людям с ограниченными физическими возможностями обрести свободу движения.

Кроме того, он может использоваться для реабилитации после травм. Экзосистема запоминает и воспроизводит человеческие движения. В отличие от существующих аналогов, этот экзоскелет легче, проще и дешевле.

Я помню, как еще в университете многие пытались шутить над Антоном, когда он начинал работу над экзоскелетом с обыкновенным Lego. Да-да. Но, несмотря на критику, с каждым днем его друзья и коллеги слушали новые и новые идеи, которые он собирался воплотить.

И вот, сегодня, Гонконг, Шанхай, Вашингтон и всемирные выставки новых технологий встречают Антона как друга.

Я веду к тому, что у нас множество великих умов в стране, только их нужно больше поддерживать, уважать и создавать условия, благодаря которым они будут оставаться здесь, помогать украинцам и привлекать инвестиции.

Что не так?

Хорошо, что есть изобретатели, которые, не слушая скептиков, продолжили свое дело в Украине, выиграли тендер и получили финансирование на его улучшение, но ведь многие сбегают со страны и предпочитают называть себя жителем другого государства, которое будет ценить то, что они делают.

В Украине новые технологии есть и немало, но их почему-то не хотят делать популярными: мало пишут СМИ о новых изобретениях украинцев, ведь новость о новинке Apple почитают намного лучше, мало гордятся люди своими соотечественниками и делятся этим в сети и, естественно, не достаточно помощи от государства.

– Государство сейчас делает программу поддержки стартапов, но ее еще не внедрили. Останавливает устаревшее законодательство Украины. По идее, решив юридические вопросы, эту программу могут внедрить даже до конца года. Хотя США и Китай нашим стартапам помогают действительно больше, чем Украина, – говорит Антон.

Стоит только посмотреть на научные центры в Украине, университеты, в каком состоянии техника и компьютерное обеспечение во многих учебных заведениях с допотопными ПК.

А наши учебные программы совершенно не приспособлены к встрече с новыми технологиями.

Звучит у многих еще аргумент, что наши люди еще не готовы к новым технологиям – это полная ерунда. К ним не нужно готовиться, их нужно использовать, к ним нужно привыкать и улучшать.

Но, благо, все же есть инвесторы и активисты, которые популяризируют науку в Украине.

– И я бы не сказал, что Украина сильно отстает от новых технологий. Наоборот – частный сектор очень даже преуспевает, развивает достаточно хорошие устройства, которые ценятся у нас и на Западном рынке.

Но инфраструктуру, которая этому способствует, нужно привозить в Украину, потому что у нас многих материалов не могут производить – и это огромная проблема в технологическом развитии.

У нас есть отличные возможности построить уникальные устройства, – добавляет Антон.

Лидер технологий

Понятно, что лидер новых технологий – это Китай. Больше всего у них развивается робототехника, искусственный интеллект, что интегрируют активно в медицину, различные голограммы, которые можно пощупать.

Правда, Поднебесная вкладывает в это огромные суммы, даже больше, чем США и Япония.

Например, Антон рассказывал мне о локализованной фабрике под Шанхаем, которая полностью роботизирована и там работаеют всего 5 операторов, которые смотрят за работой роботов и, если что, отслеживают их информацию.

А в Гонконге изготовляют такое устройство, что может считывать движения руки и позволяет трогать и крутить предмет, который спроектированный на 3D-проекторе.

Или вот, к примеру, китайцы сделали сканер кисти для защиты персональных данных. Это вам уже даже не отпечаток пальца и не сетчатка глаза.

И такая система распознает, если рука отрублена или не в рабочем состоянии.

Да, это далеко не последнее изобретение, которое удивит мир. Будем надеяться, что и Украина будет часто иметь значительную роль в создании новых технологий.

Валерия Малицкая

Главное фото: Alexander Koerner/Getty Images