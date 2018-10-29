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ВСУ получили партию БТР-4 с броней из новой спецстали

На сегодня в производстве находятся еще около 40 корпусов из новой спецстали для БТР-4.

ГП Харьковское конструкторское бюро им. Морозова, входящее в состав госконцерна Укроборонпром, передало Вооруженным силам Украины первую партию из семи современных БТР – 4, броня которых выполнена из новой спецстали.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпром.

Так, по своим характеристикам эта спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам. Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся еще около 40 таких корпусов.

Отмечается, что в 2018 году предприятия наладили производственную кооперацию по изготовлению бронекомплектов и дальнейшую их сварку на Киевском бронетанковом заводе и заводе имени Малышева, а также на ХКБМ. Специалисты этих предприятий сейчас работают на Лозовском кузнечно-механическом заводе, получая опыт для развертывания производства корпусов на своих заводах.

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Кроме того, для привлечения молодых специалистов по заявке ЛКМЗ в Лозовском профессиональном лицее набрана группа учащихся с дуальной формой обучения с проведением практических занятий на ЛКМЗ. Также ЛКМЗ совместно с ХКБМ и научно-исследовательским институтом конструкционных материалов Прометей наладили технологию изготовления корпусов из спецстали марки 71.

– Это дает уверенность, что задачи, которые стоят перед предприятиями по выпуску бронетехники в 2019 году – будут выполнены, – подчеркнули в пресс-службе.

К слову, ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган.

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