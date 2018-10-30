MacBook Air – обновленный продукт компании Apple, который уже совсем скоро появится в Украине.

Компания Apple презентовала обновленный MacBook Air, который избавился от алюминиевых рамок, но сам ноутбук построен по старой технологии, и он будет доступен в одном формате – 13.3′. Теперь MacBook Air производится из 100% переработанного алюминия.

Одно из главных новшеств – Retina-дисплей, который позволяет производить на 48% больше цветов. Новый MacBook Air обладает FaceTime HD Camera.

Появился Touch ID, с помощью которого можно разблокировать MacBook Air отпечатком пальца и оплачивать все свои счета в Apple Pay.

MacBook Air производится в нескольких цветах, традиционном сером и золотом цвете. Третье поколение и подсветка клавиатуры. Touchpad стал еще больше и чувствительнее.

Вес обновленного MacBook Air – 0.91 кг. На 25% стали громче динамики, а три микрофона дают возможность создать стерео-звук.

Цена MacBook Air – 1199 долларов, доступен он будет с 7-го ноября. Также на MacBook Air можно оформить предзаказ.