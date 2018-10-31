Вы оплачивали покупки с помощью мобильного телефона? Факты ICTV рассказывают, как работают в Украине мобильные платежи, насколько они безопасны и популярны ли.

Платежи с помощью Google Pay і Apple Pay – это повседневность для украинцев. В ближайшем будущем эта технология может полностью вытеснить пластиковые карты.

Уже более 70% украинский готовы оплачивать покупки смартфоном. Такую статистику озвучили в Masterсard. Гаджетами украинцы рассчитываются в продуктовых магазинах, общественном транспорте, ресторанах и кафе, а также на АЗК.

Если вы вдруг что-то пропустили, Факты ICTV рассказывают, когда появились мобильные платежи в Украине, насколько они популярны и безопасны.

Мобильные платежи в Украине

Украина входит в топ 5 стран в Европе по количеству оплат смартфонами. Об этом заявил вице-президент по развитию бизнеса Masterсard Europe Андрей Клесов.

Год назад, в ноябре 2017 года, в Украине начал работу платежный мобильный сервис Google Pay. Он позволяет оплачивать товары и услуги бесконтактно с помощью смартфонов.

Для этого нужно скачать приложение Google Pay и внести туда данные платежных карт уже подключенных к сервису банков (на сегодня это уже 18 украинских банков – прим. автора).

Пользователю нужно просто разблокировать или активировать экран смартфона, поднести его к терминалу, после чего деньги автоматически спишутся с карты. Сервис работает только на смартфонах с операционной системой Android версии KitKat 5.0 и выше.

Через полгода Аpple анонсировала в Украине запуск своей платежной системы – Apple Pay. Теперь телефонами, смарт-часами или планшетами могут рассчитываться пользователи всех операционных систем.

Для работы с Apple Pay и Google Pay в телефоне должен быть NFC-чип. Он есть почти во всех новых моделях смартфонов.

Расчет мобильными телефонами в Украине – это миллионы транзакций. Количество удваивается ежеквартально. Рано или поздно, мы придем к тому, что откажемся не только от наличных, но и от карточек. Будем платить только смартфонами и другими гаджетами, – рассказывает Клесов.

Безопасность

Какой бы популярной не была мобильная оплата покупок, все же остаются скептики, которые ставят под сомнение безопасность этой системы. Они переживают, что данные банковской карты могут попасть к третьим лицам, которые опустошат их счета.

Андрей Клесов объясняет, что оплата смартфоном – это даже более безопасный способ, чем расчет карточкой. Отследить его невозможно:

– Во время платежа смартфоном передаются не данные карты, а так называемые токены. Токен – это замаскированный номер карты. Если в процессе оплаты злоумышленники перехватят его, он им ничего не даст, потому что он генерируется под конкретное устройство (например, смартфон). Это повышает безопасность в десятки раз.

То есть токен – это 16-значительная комбинация цифр, привязана к номеру банковской карты пользователя. Эта комбинация уникальная для каждого подключенного устройства. Реквизиты банковской карты скрыты при токенизированной оплате, и поэтому надежно защищены.

Современные украинцы привязаны к своим мобильным телефонам.

Даже больше, чем к кошелькам. Согласно исследованиям Mastercard, в среднем украинцы проводят примерно 4 часа в день со своим телефоном. Тем более, потерять карточку вероятнее, чем смартфон.

Более того, многие пишут свои PIN-коды на обратной стороне карт, а подделать биометрию (аутентификацию за счет отпечатку пальца, что сейчас популярно на новых моделях телефонов ) практически невозможно, – добавил Клесов.

Однако мобильные расчеты имеют и свои условные недостатки:

Основной недостаток – это слишком удобно. Когда человек попытался платить телефоном, достаточно сложно потом себя заставить пользоваться картой и вводить PIN-код.

Покрытие

Продавщицу в киоске на углу или рядового таксиста до сих пор не беспокоит, какая у вас карта и работает ли Google Pay в Украине. Для них единственной формой оплаты остается наличные.

Однако мир не стоит на месте и ближайшая перспектива для Украины – покрыть все торговые точки терминалами.

В Швеции, например, некоторые банки и торговые точки даже отказались от расчета наличными. Купить кофе в кафе в центре Стокгольма по банкноты невозможно.

На сегодняшний день в Украине более 270 тыс. терминалов, из них более 75% уже поддерживают бесконтактную технологию – там можно платить смартфонами.

Прогнозирую, что через несколько лет все терминалы будут принимать бесконтактные оплаты, – комментирует Андрей Клесов.

Помощь государства нужна?

Государство должно способствовать инновационному развитию. В начале года Минфин пыталось обязать всех предпринимателей приобрести терминалы. Однако, пока это не сработало.

Клесов приводит в пример Грецию. Государство хотело бороться с теневыми оборотами, а потому обязало торговые точки принимать оплату картами. При оплате картой скрыть свои доходы не получится. Там зафиксировали значительный рост безналичных точек расчета.

Введя регуляторные меры, государство не только будет способствовать инновационному развитию, но и будет бороться с теневой экономикой. Сейчас в Украине 44% экономики находится в тени.

Ближайшее будущее – подтверждение платежей биометрией

Недавно в Masterсard анонсировали новую систему расчета с помощью биометрических данных.

Клиенты смогут подтверждать покупки с помощью отпечатков пальцев или скана лица. Для осуществления покупки не потребуется даже смартфон. Система заработает в 2019 году.

34% украинцев предпочитают биометрии при подтверждении оплаты, в том числе распознаванию отпечатков пальцев, – отметил Андрей Клесов.

Сейчас биометрические данные можно использовать при онлайн покупках со смартфонов. Не нужно вводить PIN-код или одноразовый пароль, только отпечаток пальца или скан лица.

Бидьют Думра, директор департамента инноваций лидирующего банка Сингапура, подчеркнул важность внедрения новых технологий в банковскую сферу:

– Ключевой особенностью успешного банка есть возможность понимать, перенимать и адаптировать технологии под нужды своих клиентов.

Украинцы – инновационная нация, которая готова воспринимать новые технологии и пользоваться ими. Система мобильных расчетов была внедрена менее года назад, а уже стала привычным инструментом пользования. Система надежно защищена от взлома. Даже потерян или украден телефон не удастся использовать без пароля, отпечатка пальца или сканера лицо.

Фото: КМЕФ, dreamstime

Лилия Ященко