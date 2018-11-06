Унитаз сможет перерабатывать опасные экскременты в удобрения.

В Китае показали унитаз будущего, который из человеческих отходов сделает удобрения. Еще устройство инновационное тем, что работает без использования воды. Также ему не нужно подключение к канализации.

Интересно, что революционный унитаз представил сам Билл Гейтс. Сделал это основатель Microsoft очень эффектно – представляя доклад, он держал в руке банку фекалий, пишет Reuters.

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Но говорил Гейтс со сцены о серьезном – о том, что из-за вредных бактерий и яиц паразитов, которые могут попасть в воду из экскрементов, в мире гибнут дети. Цифра ужасающая – 500 тысяч детей до пяти лет ежегодно.

Напомним, Факты ICTV узнавали, как 3D-принтеры и дроны станут почтой будущего.

Фото: скриншот из видео