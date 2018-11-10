Множество вещей, которые раньше можно было увидеть лишь в футуристических фильмах, совсем скоро для нас станут обыденностью. Ко Всемирному дню науки Факты ICTV подготовили подборку технологий из ближайшего будущего.

1. Биолюминесцентные деревья

Группа разработчиков решила создать биолюминесцентные деревья с помощью фермента, встречающегося у некоторых медуз и светлячков.

Такие деревья смогут освещать улицы и помогут прохожим лучше видеть ночью. Была уже разработана небольшая версия проекта в форме растения, светящегося в темноте.

2. Телевизоры в рулонах

Компания LG разработала прототип телевизора, который можно свернуть как рулон бумаги.

Телевизор использует технологию светодиодов на основе полимерной органики, чтобы уменьшить толщину экрана.

Кроме LG, другие крупные производители электроники, такие как Samsung, Sony и Mitsubishi работают над тем, чтобы сделать экраны более гибкими и портативными.

3. Агрокомпании будут выращивать не животных, а мясо

В 2011 году ученые научились выращивать мясо. Теперь для этого нужны не фермы с коровами, а лаборатории. Искусственное выращивание мяса поможет уменьшить загрязнение окружающей среды и страдания животных — отпадет потребность их убивать, нужно будет только взять их клетки.

За последние 4 года цена на мясо, выращенное в лаборатории, уменьшилась в 30 тысяч раз. Сейчас оно дороже обычного мяса всего лишь в 3-4 раза, и скоро его можно будет купить по такой же цене, а то и дешевле.

4. Беспилотные автомобили

Ожидается, что к 2020 году появится около 10 миллионов беспилотных автомобилей, что значительно снизит количество смертей.

Много компаний разрабатывают технологии для самоуправляемых автомобилей, как например, компания Google Waymo, беспилотные авто которой разрешили тестировать на общих дорогах в Калифорнии – без человека за рулем.

Volvo и китайский концерн Baidu начали разработку поностью автономных беспилотных электрокаров, которые планируют использоваться в такси.

5. Плавучие города

Плавающий экополис, названный Lilypad, был предложен архитектором Винсентом Каллеба для будущих климатических беженцев в качестве долговременного решения проблемы повышения уровня моря.

Город может вместить 50 тыс. людей, используя возобновляемые источники энергии.

6. Вы сможете записывать свои сны

Ученым удалось преобразовать видеоролики YouTube, сканируя визуальные центры мозга человека, который их смотрит. В будущем технология будет достаточно продвинутой, чтобы записывать сны.

Мозг трех членов команды, участвовавших в проекте, сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, когда они смотрели видеоклипы на YouTube.

Затем исследователи интерпретировали данные с помощью математической модели, которая служила своего рода словарем мозга. Словарь позже воссоздавал то, что видели участники, сканируя случайные клипы и подбирая те, которые соответствовали активизации мозговой активности.

Хотя результат оказался не таким четким, в будущем ученые надеются улучшить технологию.

7. Бионические насекомые

Ученые разрабатывают бионические средства для насекомых, благодаря которым ими можно будет управлять и направлять в труднодоступные места, чтобы найти людей, ставших жертвами землетрясений и других стихийных бедствий.

Например, усики тараканов присоединяют к небольшим радиоприемникам, прикрепленным на спине.

Исследователи контролируют движения насекомых, отправляя небольшие электрические импульсы к усикам и направляя их.

8. Отпечаток мозга

Нам известно, что пароли не дают гарантии полной безопасности. Даже другие, более продвинутые средства защиты, вроде отпечатков пальцев или распознавания лица, можно обойти. Однако сейчас в поле исследования учёных попал отпечаток мозга.

Идея заключается в том, что мозговые волны людей уникальны и могут использоваться в качестве пароля. В будущем, скорее всего, людям не придётся использовать пароли, а только – свой мозг.

9. Бионическая линза для сверхчеловеческого зрения

Канадский врач собирается проводить клинические тестирования бионических линз, которые в 3 раза улучшают стопроцентное зрение с помощью 8-минутной безболезненной операции.

Во время операции шприц внедряет линзу с физраствором в глаз, и через 10 секунд сложенная линза распрямляется и располагается над естественным хрусталиком, полностью корректируя зрение.

10. Спрей-одежда

Испанский дизайнер Манел Торрес изобрел первую в мире спрей-одежду. Вы можете нанести спрей на любую часть тела, а затем снять его, постирать и снова носить.

Спрей сделан из специальных волокон, смешанных с полимерами, которые придают ткани эластичность и долговечность. Эта технология позволит дизайнерам создавать уникальные предметы одежды с оригинальным дизайном.

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Фото: unsplash, dreamstime, Andrey Kiselev | Dreamstime.com