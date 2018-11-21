Компания Microsoft создала искусственный интеллект, который рисует карикатуры.
В компании Microsoft разработали искусственный интеллект CariGAN, с помощью которого можно создавать карикатуры.
Об этом пишет издание The Next Web.
Искусственный интеллект объединяет в себе две программы.
Одна нейронная сеть сопоставляет лицо на фотографии с карикатурной моделью.
Задача другой нейронной сети заключается в переносе стиля и создании карикатуры.
Читайте: Новые технологии в мире и есть ли там место Украины
К слову, CariGAN также может анализировать видео и создавать карикатуру из него.
Программа может определять, как будет выглядеть человек в мультфильме.
Ранее Факты ICTV писали о британском суперкомпьютере, который имитирует работу мозга.
Фото: Ken Wolter/Dreamstime.com, The Next Web