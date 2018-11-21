Компания Microsoft создала искусственный интеллект, который рисует карикатуры.

В компании Microsoft разработали искусственный интеллект CariGAN, с помощью которого можно создавать карикатуры.

Об этом пишет издание The Next Web.

Искусственный интеллект объединяет в себе две программы.

Одна нейронная сеть сопоставляет лицо на фотографии с карикатурной моделью.

Задача другой нейронной сети заключается в переносе стиля и создании карикатуры.

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К слову, CariGAN также может анализировать видео и создавать карикатуру из него.

Программа может определять, как будет выглядеть человек в мультфильме.

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Фото: Ken Wolter/Dreamstime.com, The Next Web