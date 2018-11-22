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Робот София спела в дуэте с известным телеведущим

Известный американский телеведущий Джимми Фэллон спел в дуэте с первым роботом с искусственным интеллектом Софией.

Робот София обсудила с Джимми Фэллоном новости, пошутила и спела с ним дуэтом песню Кристины Агилеры Say Something.

Джимми уже второй раз приглашает человекоподобного робота Софию The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Так, София рассказала, что уже посетила 25 стран, получила кредитную карточку, выступала в ООН, а также получила гражданство Саудовской Аравии.

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К слову, Робот София – разработка гонгконгскои компании Hanson Robotics. Она умеет говорить с людьми, давать интервью и выявлять 60 мимических реакций.

Она постоянно совершенствуется благодаря искусственному интеллекту, который ею управляет.

Напомним, как робот София зависла после вопроса о коррупции в Украине.

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