Киберпонедельник 2018 проходит 26 ноября. Это день, когда онлайн-магазины делают большие скидки на технику. Где смотреть распродажи – читайте в материале сайта Фактов ICTV.

Киберпонедельник 2018 пройдет во многих онлайн-магазинах.

Его проводят в первый понедельник после Черной пятницы. На сайтах есть распродажи разной техники,а также товаров для дома.

Например, интернет-магазин 27.ua (Эпицентр) дал скидки до 55% на стройматериалы, товары для сада и отдыха, одежду, обувь, электронику и бытовую технику.

Фокстрот предложит скидки на телевизоры Samsung и LG до 25-30% и низкие цены на гаджеты Apple.

Comfy дарит скидки на смарт-телевизоры до 25% и проводит распродажу смартфонов Samsung.

Rozetka.ua вышла с акциями на электронику до 50%.

Читайте: Где Черная пятница в аптеках и больницах? Реакция сети на распродажи (ФОТОЖАБЫ)

В allo.ua представлены смартфоны и аксессуары к ним, ноутбуки и планшеты, игровые приставки, телевизоры, электротранспорт.

MOYO.ua объединил распродажи Черной пятницы и Киберпонедельника в одну. Скидки до 75% на смартфоны, игровые приставки и комплектующие, телевизоры и многое другое.

А также одежда, обувь и аксессуары со скидкой будет доступна к заказу на сайтах Kasta, Lamoda.ua, Answear.ua.

AliExpress предлагает товары со скидками от 50% до 70%, спецкупоны от продавцов до 10$.

Напомним, какие были трагические и нелепые случаи распродаж.

Фото: Unsplash