Украина на IDEX-2019 представила систему залпового огня Ольха, противокорабельный комплекс Нептун и БТР-4МВ1.

Выставка IDEX-2019 открылась 17 февраля. Производители вооружений со всего мира привезли в Абу Даби (ОАЭ) свои образцы вооружений.

Отечественные разработки привезла и Украины. Факты ICTV собрали самое интересное вооружение, которое мы представили миру на IDEX-2019.

Система залпового огня Ольха

Ольха создана для поражения целей на дальних расстояниях (120 км) ракетами калибра 300 мм. Для запуска 12 ракет высокоточной системе нужно всего лишь 45 секунд. При этом максимальное отклонение ракет Ольхи от цели всего 30 метров. Вес ракеты – 800 кг.

Противокорабельный комплекс Нептун

Нептун создан для поражения боевых кораблей, водоизмещение которых достигает 5 тысяч тонн. При этом суда врага могут находиться на расстоянии до 280 км. Комплект оснащен четырьмя пусковыми установками для ракет и наземной мобильной платформой.

БТР-4МВ1

БТР-4МВ1 – это модернизированная версия украинской бронированной машины, на которую надели усиленную броню и установили оптико-электронный прицел с мощным тепловизором. Все это сочетается с высокоточной цифровой системой управления огнем.

Wahash с украинским модулем Штурм

Компания из ОАЭ Calidus LLC представила тестовый образец плавающей боевой машины Wahash 8×8. На нее был установлен боевой модель украинского производства Штурм.

Он оснащается 30-мм пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом КТ-7,62, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117 и комплексом управляемого вооружения Барьер с четырьмя ракетами.

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Мобильный радиолокационный комплекс Харза

Харза может обнаружить маленький беспилотник, который подойдет к объекту на расстояние 7 км, человека увидит на расстоянии 18 км. При этом Харза уже будет знать о приближающихся автомобиле или самолете, когда они подойдут на 30 км. Комплекс может работать ночью и при любой погоде.

Напомним, в Одесской области прошли финальные испытания ракетного комплекса Ольха.

Фото: Сергей Згурец, Укроборонпром