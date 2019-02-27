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Boeing создал военный дрон с исскуственным интеллектом

Беспилотник Boeing Airpower Teaming System способен лететь без помощи пилота.

Boeing создал военный дрон с исскуственным интеллектом

Беспилотник Airpower Teaming System, созданный по дизайну истребителя, представила корпорация Boeing.

Американцы заявляют, что летательный аппарат оборудован первой в мире системой искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба Boeing.

Сообщается, что почти 12-метровый дрон способен преодолеть в небе более 3,7 тысяч километров.

Airpower Teaming System создан для разведки, наблюдения или радиоэлектронной борьбы, которую он способен совершать благодаря установленному комплексу сенсоров.

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Создатели уверяют, что беспилотник может лететь без помощи пилота или рядом с пилотируемыми самолетами, сохраняя с ними безопасную дистанцию.

Испытания дрона в небе начнутся в 2020 году.

Напомним, Антонов представил проект беспилотника, который может сутки летать на крейсерской высоте.

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