Беспилотник Airpower Teaming System, созданный по дизайну истребителя, представила корпорация Boeing.

Американцы заявляют, что летательный аппарат оборудован первой в мире системой искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба Boeing.

Сообщается, что почти 12-метровый дрон способен преодолеть в небе более 3,7 тысяч километров.

Airpower Teaming System создан для разведки, наблюдения или радиоэлектронной борьбы, которую он способен совершать благодаря установленному комплексу сенсоров.

Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System – Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere #AirpowerTeaming #ausdef

More: https://t.co/77LPYPO93b pic.twitter.com/g0CQjQjxty

— Boeing Australia (@BoeingAustralia) 26 февраля 2019 г.