Новая модель iMac от Apple оснащена дисплеем, который отображает 1 млрд цветов.

Новая модель настольного компьютера iMac уже представлена американской корпорацией Apple. Представили новую технику на сайте компании.

Воспроизведение 1 млрд цветов объясняется тем, что компьютер оснащен дисплеем Retina с разрешением 4K (в версии с экраном 21,5 дюйма) или 5K (27 дюймов). Это лучший дисплей за всю историю Mac.

Особенностью новой модели также является процессор Intel Core. Он на 60% мощнее чем в предыдущей модели версии 21,5 дюйма.

Устройство оснащено скоростным накопителем Fusion Drive. В новой модели iMac присутствуют конфигурации с SSD-накопителем емкостью до 2 ТБ. Это обеспечит максимально быструю и бесперебойную работу нового компьютера.

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В новой модели графическим процессором компьютера является Radeon Pro 500X. На обеих моделях даже самые сложные визуальные эффекты и 3D-графика выглядят невероятно.

На iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K устанавливается до 8 ГБ выделенной видеопамяти, а на iMac 21,5 дюйма с дисплеем Retina 4K – до 4 ГБ.

Компания пока умалчивает о дате начала продаж, но уже анонсирует уникальность и мощность новой модели.

Напомним, компания Apple представила две новые модели планшетов iPad mini 2019 и iPad Air, которые получили поддержку стилуса Pencil.

Джерело: Аpple