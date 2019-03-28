Авторы уникального видео отсняли на камеру процесс перемещения света.
Авторы видео смогли сделать уникальную видеосъемку, которая показывает процесс перемещения света.
Блогеры YouTube-канала The Slow Mo опубликовали видеосюжет, который показывает движение света в реальном времени. Способность высокотехнологичной камеры снимать со скоростью 10 трлн кадров в секунду позволила зафиксировать этот процесс.
– У меня странные ощущения, как будто человек не должен был этого видеть. Мы словно проникли в основу Вселенной, – написал один из блогеров.
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За сутки видео набрало более 1 млн просмотров.
Напомним, ученые придумали метод, благодаря которому человек может видеть ночью, не требуя дополнительного оборудования.