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Факты / Lifestyle

Скорость света сняли на видео

Авторы уникального видео отсняли на камеру процесс перемещения света.

Скорость света сняли на видео

Авторы видео смогли сделать уникальную видеосъемку, которая показывает процесс перемещения света.

Блогеры YouTube-канала The Slow Mo опубликовали видеосюжет, который показывает движение света в реальном времени. Способность высокотехнологичной камеры снимать со скоростью 10 трлн кадров в секунду позволила зафиксировать этот процесс.

– У меня странные ощущения, как будто человек не должен был этого видеть. Мы словно проникли в основу Вселенной, – написал один из блогеров.

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За сутки видео набрало более 1 млн просмотров.

Напомним, ученые придумали метод, благодаря которому человек может видеть ночью, не требуя дополнительного оборудования.

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