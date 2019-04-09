PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Microsoft разрешила вынимать флешку без безопасного извлечения

Компания Microsoft подтвердила, что пользователи могут вынимать флешки без включения функции безопасное извлечение, потому что данным ничего не угрожает.

Microsoft разрешила вынимать флешку без безопасного извлечения

В системе Windows 10 после обновления 1809 появилась функция быстрого удаления, именно она защищает накопительные устройства от повреждений.

Компания Microsoft сообщает, что обновление 1809 стало доступным с октября 2018 года, однако о нововведениях публично рассказали только сейчас, когда пользователи массово перешли на новую версию.

– Быстрое удаление не позволяет системе записывать данные на внешний накопитель во время изъятия – таким образом исчезает риск повреждения устройства при внезапном отключении, – объясняют в компании.

В компании также рассказали, что не нужно пользоваться функцией “безопасное удаление”, несмотря на то, что она до сих пор появляется.

Читайте: Microsoft назвала дату “смерти” Windows 7

Напомним, соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен умер на 66-м году жизни. Причиной смерти стал рак.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка