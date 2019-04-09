Компания Microsoft подтвердила, что пользователи могут вынимать флешки без включения функции безопасное извлечение, потому что данным ничего не угрожает.

В системе Windows 10 после обновления 1809 появилась функция быстрого удаления, именно она защищает накопительные устройства от повреждений.

Компания Microsoft сообщает, что обновление 1809 стало доступным с октября 2018 года, однако о нововведениях публично рассказали только сейчас, когда пользователи массово перешли на новую версию.

– Быстрое удаление не позволяет системе записывать данные на внешний накопитель во время изъятия – таким образом исчезает риск повреждения устройства при внезапном отключении, – объясняют в компании.

В компании также рассказали, что не нужно пользоваться функцией “безопасное удаление”, несмотря на то, что она до сих пор появляется.

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Напомним, соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен умер на 66-м году жизни. Причиной смерти стал рак.