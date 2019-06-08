В университете штата Северная Каролина разработали материал, который способен останавливать крупнокалиберные пули пулеметов и снайперских винтовок.

Американские исследователи разработали пуленепробиваемый материал, в основе которого пенистая структура и вдвое меньший вес по сравнению с обычной стальной броней.

По словам инженера Афсанеха Рабиея, композитная металлическая пена защищает не хуже однородной стальной брони, но при этом весит вдвое меньше. Это позволяет достичь значительной экономии веса.

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Тестирование нового материала показали, он способен противостоять пулям среднего размера (до 12,7×99 мм), взрывам, огню, высокой температуре и радиации.

Исследователи работают над тем, чтобы пена стала еще более эффективной и легкой.

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Источник: Sciencealert.com

Фото: Sciencealert.com