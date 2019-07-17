Компания Neuralink Илона Маска разрабатывающая нейроинтерфейс, частично продемонстрировала технологии, которые она делает впервые.

Разработчики хотят начать имплантацию устройств парализованным людям, что позволит им управлять телефонами и компьютерами.

Маск подчеркнул, что презентация призвана не просто продемонстрировать достижения, но организована с целью привлечения больших умов и смелых ученых.

Преимуществом разработок компании является то, что в них используются гибкие нити, которые менее склонны повреждать мозг и создают возможность передачи большого объема данных.

Через гибкость волокон, их достаточно трудно имплантировать, поэтому компания разработала нейрохирургического робота, способного вводить по шесть нитей в минуту. Робот выполняет функции швейной машины и микроскопа.

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Кроме этого компания Neuralink разработала кастомный чип, который умеет читать, очищать и усиливать сигналы из мозга. Сейчас он передает сигналы, используя провода. Однако в будущем планируют разработать альтернативную систему.

В человеческий мозг ученые хотят проникнуть не путем вскрытия, а с помощью лазерного луча.

– Технологии, которые разрабатываются его компанией, прошли успешное тестирование на обезьяне, – отметил Маск.

Напомним, инженер и предприниматель Маск поделился теории, согласно которой к 2050 году количество людей на Земле резко сократится.

Источник: The Verge

Фото: Neuralink