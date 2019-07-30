Игровой смартфон Black Shark 2 Pro от Xiaomi получил мощный Android-процессор.

Black Shark 2 Pro – это игровой смартфон, основанный на самом мощном на сегодняшний день Android-процессоре Snapdragon 855 Plus. Эта версия составит конкуренцию Asus ROG Phone 2.

Он дополнен усовершенствованной системой жидкостного охлаждения, а также 12 ГБ оперативной памяти и 128/256ГБ встроенной памяти.

Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,39 дюйма, а разрешение – 1080×2340 пикселей.







Xiaomi Black Shark 2 Pro – цена и характеристики нового игрового смартфона / 2 фотографии

Black Shark 2 Pro оснащен камерами 48 Мп и 13 Мп.

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Емкость батареи – 4000 мАч. Также предусмотрена поддержка быстрой зарядки на 27 Вт.

Стоимость смартфона стартует от $435 за базовую версию. Топовая будет стоить $580.

Напомним, компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 из 48-Мпикс камерой.

Источник: GSMArena