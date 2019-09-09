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Где смотреть презентацию Apple

Презентация Apple состоится 10 сентября 2019 года.

iPhone 11

10 сентября в 20.00 по киевскому времени компания Apple проведет свою традиционную презентацию новой техники. Команда Тима Кука покажет очередное поколение iPhone и еще несколько фирменных сервисов.

Помимо трех новых iPhone 11, ожидается анонс обновленного iPad Pro, iPad начального уровня с увеличенным экраном, новые версии Apple Watch, HomePod и AirPods, а также полностью новый 16-дюймовый Apple MacBook Pro с очень тонкими рамками.

Компания покажет сразу три смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R. Ожидается, что новые смартфоны получат значительные обновления со времен iPhone X.

Где смотреть презентацию Apple

Презентация 10 сентября будет знаменательна тем, что Apple наконец-то решила сама транслировать свою презентацию на YouTube в дополнение к обычным трансляциям через веб-сайт Apple и приложение tvOS.

Читайте: Презентация Apple 2019: что известно о новых iPhone

Посмотреть презентацию iPhone можно и на нашем сайте.

Напомним, Apple зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии 11 моделей смартфонов.

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