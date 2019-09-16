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Факты / Lifestyle

Как заказать запчасти из США – пошаговая инструкция

Как заказать запчасти для машины из США, читайте на сайте Факты ICTV.

Как заказать запчасти из США – пошаговая инструкция

Помимо приобретения автомобилей из Америки, огромное количество владельцев желают купить запчасти из США на заказ. Техническое оснащение автомобилей в США стоит гораздо дешевле, чем в Украине, а многие запчасти изготовлены значительно качественней и с большим сроком эксплуатации.

Приобрести запчасти для американских авто онлайн очень просто. Для этого найдите подходящую вам деталь, положите товар в корзину и оформите заказ.

После того, как вы выбрали необходимые запчасти с США и оформили заказ на сайте, требуется оплатить покупку, а также доставку в страну.

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Для оплаты заказа доступно несколько способов:

  • перевод средств на карту Приватбанк;
  • оплата с помощью онлайн-систем Visa и MasterCard (Liqpay);
  • оплата наличными курьеру или менеджеру в офисе;
  • наложенный платеж.

Когда заказ куплен в Америке, вам придет подтверждающее письмо на электронную почту, где будет указан номер заказа, по которому можно отследить его статус при транспортировке.

Доставка запчастей из США по морю занимает от четырех до шести недель пересылка по Украине займет примерно одну неделю.

Ранее Факты ICTV рассказывали о пяти правилах, как выбрать СТО.

Фото: Pexels

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