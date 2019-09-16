Приобрести запчасти для американских авто онлайн очень просто. Для этого найдите подходящую вам деталь, положите товар в корзину и оформите заказ.

После того, как вы выбрали необходимые запчасти с США и оформили заказ на сайте, требуется оплатить покупку, а также доставку в страну.

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Для оплаты заказа доступно несколько способов:

перевод средств на карту Приватбанк;

оплата с помощью онлайн-систем Visa и MasterCard (Liqpay);

оплата наличными курьеру или менеджеру в офисе;

наложенный платеж.

Когда заказ куплен в Америке, вам придет подтверждающее письмо на электронную почту, где будет указан номер заказа, по которому можно отследить его статус при транспортировке.

Доставка запчастей из США по морю занимает от четырех до шести недель пересылка по Украине займет примерно одну неделю.

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