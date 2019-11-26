Четвероногий робот Boston Dynamics Spot, которого также называют робопсом, отслужил три месяца в полиции США.
В полиции штата Массачусетс в США провели испытания четвероногого робота Boston Dynamics под названием Spot.
Робопес проходил службу в полиции с августа по ноябрь 2019 года. Сотрудники полиции позитивно оценили работу робота в полевых условиях.
Правоохранители рассказали, что Spot использовали для того, чтобы предоставлять полицейским изображения подозрительных объектов или потенциально опасных мест.
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Также робопса использовали во время двух происшествий, однако подробностей о них нет.
Робота не должны использовать для того, чтобы наносить вред людям, что прописано в договоре с Boston Dynamics.
Тем не менее, правозащитники хотели бы, чтобы использование роботов в правоохранительных ведомствах лучше регулировалось законом.
К слову, компания ANYbotics показала робота, который может противостоять попыткам атаковать его.
Источник: WBUR News
Фото: Boston Dynamics
Видео: GIPHY