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Робопса Boston Dynamics взяли на службу в полицию

Четвероногий робот Boston Dynamics Spot, которого также называют робопсом, отслужил три месяца в полиции США.

Робот Boston Dynamics

В полиции штата Массачусетс в США провели испытания четвероногого робота Boston Dynamics под названием Spot.

Робопес проходил службу в полиции с августа по ноябрь 2019 года. Сотрудники полиции позитивно оценили работу робота в полевых условиях.

Правоохранители рассказали, что Spot использовали для того, чтобы предоставлять полицейским изображения подозрительных объектов или потенциально опасных мест.

 

via GIPHY

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Также робопса использовали во время двух происшествий, однако подробностей о них нет.

Робота не должны использовать для того, чтобы наносить вред людям, что прописано в договоре с Boston Dynamics.

Тем не менее, правозащитники хотели бы, чтобы использование роботов в правоохранительных ведомствах лучше регулировалось законом.

К слову, компания ANYbotics показала робота, который может противостоять попыткам атаковать его.

Источник: WBUR News

Фото: Boston Dynamics

Видео: GIPHY

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