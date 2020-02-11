Приложение Дія: зачем ему данные украинском и принимает цифровые права полиция

Приложение Дія заработало 6 января 2020 года, дав украинцам возможность использовать одительское удостоверение и техпаспорт в цифровом виде.

За четыре дня количество скачиваний мобильного приложения превысило 1 млн, а в Министерстве цифровой трансформации признаются – такого спроса так быстро не ожидали. Несмотря на это, только часть украинцев смогла без проблем увидеть свои документы на смартфоне. Другие же вынуждены оставлять заявки и ждать, ведь в базе данных информация о них не отражается.

Факты ICTV поговорили с заместителем министра цифровой трансформации Алексеем Вискубом, который рассказал, насколько исправно работает Дія, зачем она собирает данные о пользователе и что делать, если правоохранители отказываются принимать ваши документы в смартфоне.

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Об успехе Дії

Сейчас мы имеем 1 млн 150 тыс. загрузок. Количество людей, которые успешно идентифицировались – 950 тыс.

По количеству скачиваний – это очень крутой старт. Очень высокий спрос и интерес, как к государственному IТ-продукту. Мы делали, безусловно, прогнозы, но миллион ожидали чуть позже. Поэтому в целом мы довольны.

50% положительного фидбэка

У нас в реестре нет всех данных о гражданах. С 9,5 млн записей где-то 5,5 млн полные – с ними может отразиться удостоверение.

Из 725 тыс. обратившихся за цифровыми правами 430 тыс. получили положительный фидбэк. Поэтому положительная конверсия на уровне более 50%.

Сейчас задача в том, чтобы наладить качественную поддержку для той целевой аудитории, которая не получила цифровых прав из-за отсутствия данных в реестрах.

Что делать, если права не отражаются

Мы сделали дополнительные онлайн-сервисы, которые называются Верификация удостоверения водителя и Верификация техпаспорта, чтобы те, у кого проблемы, могли прислать свои документы в электронной форме – их данные будут дополнены, и у большинства будет решена ситуация с получением цифровых прав.

Мы получить более 50 тыс. обращений по верификации техпаспортов и прав. Это очень много, потому что они обрабатываются вручную сервисными центрами МВД.

Сейчас прогнозируем, как мы сможем справиться с этой нагрузкой, увеличить количество людей и качественно развивать этот процесс. Конкретной даты, когда это отработается, нет.

Зачем Дія собирает о вас данные

В первом релизе данные используются исключительно для поиска гражданина в транспортном реестре. Это разовая идентификация, разовый поиск. Данные не сохраняются.

В дальнейшем мы планируем часто выпускать новые релизы. В следующих уже будут цифровые паспорт гражданина, студенческий, страховка.

Сегодня заложены критерии, чтобы развивать эти услуги. Нам эти данные дают возможность увеличивать вероятность нахождения вашего документа.

Во многих документах нет ИНН, поэтому приходится смотреть серию и номер паспорта.

Иногда, если есть ошибки в реестре, нужно сверять. Например, нет определенных идентификаторов человека, и можно установить его данные через сравнение многих критериев вроде ФИО, места рождения или даты.

Информация собирается только для того, чтобы осуществить поиск.

Сама система не сохраняет никаких данных – под мобильным приложением базы персональных данных нет. Это для того, чтобы найти вас в реестре, а с реестров нам возвращается полная информация.

Могут ли не принять цифровые права?

У нас есть служба поддержки в мобильном приложении, есть горячая линия контакт-центров МВД, которые должны оперативно реагировать, чтобы нивелировать все случаи.

По информации от полиции таких ситуаций почти не должно быть. У нас за сегодня только одно обращение о том, что в каком-то районе возник инцидент. Но мы для того и проводили бета-тестирование, чтобы отладить работу всех – не только приложения, но и полиции.

Полиция несколько раз прошла обучение и инструктаж. Почти 99,9% готовы принимать цифровые удостоверения.

К слову, раньше в интервью Фактам ICTV Алексеей Вискуб рассказал, как упорядочить и оптимизировать реестры.

Лилия Ященко