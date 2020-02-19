Работа будущего. В каких профессиях людей заменит компьютер

Роботы выполняют за нас тяжелую работу. Помогают нам в быту, но вместе с тем начинают вытеснять человека с рынка труда.

Рискуют проиграть неравный бой с киборгами не только рабочие специальности. Современные технологии заменят людей и в интеллектуальном труде. Ряд профессий в ближайшие пять лет станет невостребованными, следовательно, этим специалистам стоит уже сейчас задуматься чтобы менять работу.

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Благодаря этим новациям супермаркеты избавляются очередей, но не нанимают лишних кадров. Крупные сети магазинов, или сфера ритейл, являются одними из лидеров в использовании роботизации и искусственного интеллекта в Украине.

Операционная и роботизированная система выполняет работу в разы лучше, чем человек, уверяют эксперты. Она не ошибается, не устает, и не отвлекается.

Также с появлением программного обеспечения отпала необходимость в мерчендайзерах, которые решали на какой полке тот или иной товар будет лучше продаваться, их заменила программа.

Пугаться того, что вас уволят из-за робота или искусственного интеллекта, не стоит, уверяет специалист по подбору персонала Юлия Дрожжина. Некоторые профессии действительно исчезнут, но произойдет это не в один миг. Также на их место придут новые специальности, главное иметь желание переучиться.

По разным исследованиям, почти 50% всех рабочих мест могут быть роботизированные. Но бояться, что человек перестанет быть нужным пока не стоит. К тому же опыт Японии и Южной Кореи показывает, что там, где увеличивается привлечения искусственного интеллекта занятость не падает, а наоборот. Новые технологии порождают новый спрос.

Технология и человек не соревнуются, а успешно сочетаются в медицине. В Германии с недавнего времени операции проводятся с помощью робота, которого зовут Да Винчи. Аппарат имеет четыре манипулятора, к которым прикреплен операционный инструмент.

Управление осуществляет хирург с помощью консоли. Это дает много преимуществ, поскольку концовка работа является более гибкой, чем рука хирурга, и поэтому он может работать в уголках где для человека это будет невозможно. Камера увеличивает изображение для хирурга, так что он может рассмотреть все подробно и точно.

Искусственный интеллект вскоре заменит людей, отвечающих на звонки в call-центрах, работающих на стройке и в агропромышленной отрасли. Правда из-за дешевой рабочей силы в Украине этот процесс немного затянется.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, какие профессии исчезнут через 10 лет и на кого лучше учиться.