Apple заплатит по $25 компенсации владельцам iPhone

Компания Apple заплатит по $25 компенсации владельцам смартфонов за то, что по мере выпуска новых моделей работа старых телефонов замедляется.

Чтобы урегулировать судебный процесс Apple согласилась заплатить до $500 млн.

Это распространяется на американских владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus или SE, на которых установлена ​​операционная система iOS 10.2.1 или более поздняя версия.

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Это также касается владельцев iPhone 7 и 7 Plus в США, которые работали с iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года.

После первых протестов по поводу замедленной работы iPhone, Apple извинилась и снизила цену на сменные батареи до $ 29 с $ 79.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за вируса в Китае производство Apple под угрозой срыва.