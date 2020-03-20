В сети появился видеоролик с новым дизайном системы Windows 10.

Компания Microsoft посвятила видео по достижению 1 млрд пользователей операционной системы.

В тизере показано, каким изначально был интерфейс Windows 10 и как он менялся.

Среди нововведений — белая тема и новые иконки офисного пакета, обновленное меню Пуск и Проводник.

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Когда презентуют новый интерфейс, не уточняется.

Напомним, 14 марта основатель компании Microsoft Билл Гейтс вышел из состава совета директоров корпорации. По его словам, он хочет больше времени посвятить благотворительным проектам.

Источник: Директор по продукту Microsoft Панос Май