125 лет назад, 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов продемонстрировал первый радиоприемник. С 1945 года 7 мая стали отмечать как День радио.

Пять интересных фактов о радио:

1. Впервые эксперимент по передаче радиосигнала был проведен в 1868 году зубным врачом из США Махлоном Лумисом. С помощью воздушных змеев он поднимал два провода на большую высоту.

В тот же год он смог передать сигнал на расстояние больше 20 км. Первую же радиограмму, которая состояла из слов Генрих Герц, передал физик Александр Попов в марте 1896 года.

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2. Самая известная достопримечательность Парижа Эйфелева башня стоит и по сей день именно благодаря радио. Она была построена для выставки 1889 года, а через 20 лет ее планировали демонтировать. Однако после открытия радио было принято решение установить на нее антенны, которые увеличивали дальность и силу сигнала.

3. 18 апреля 1930 года в эфире BBC весь день играла музыка. Это объяснили тем, что никаких достойных новостей в этот день не было.

4. В 1938 году на радио прозвучал спектакль по мотивам книги Герберта Уэллса Война миров, который вызвал панику в некоторых городах США. Многие слушатели подумали, что сообщения о нападении марсиан и уничтожении Белого дома реальны и потому начали звонить в государственные и новостные службы.

5. Первая интернет-радиостанция начала свою работу в 1993 году и носила название Internet Talk Radio. Ее первым радиоведущим стал писатель Карл Маламуд.

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