Samsung выпустит собственную банковскую карточку Samsung Money

Компания Samsung анонсировала выпуск собственной банковской карточки Samsung Money.
Для гарантии безопасности на ней не будет никаких персональных данных.
Презентация банковской карточки от Samsung запланирована на лето 2020 года.
Читайте: Теперь с 5G: Samsung выпустил обновленные версии Galaxy A71 и A51
На карточках Samsung Money не будет указывать номер, дату выпуска, CVV-код и подпись владельца.
Также будут действовать функции кэшбек и бесконтактной оплаты. Все опции можно будет осуществлять через приложение Samsung Pay.
После выпуска карточка Samsung будет доступна для жителей США, когда она появится в других странах мира — пока неизвестно.
Напомним, Факты ICTV рассказывали, как оформить карту Приватбанка онлайн, не выходя из дома.
Источник: The Verge