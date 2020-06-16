Разработчики роботов из США Boston Dynamics начали продавать своего роботизированного собаку Spot.

Купить механического четвероногого можно за $74,5 тыс., заявили в компании.

В Boston Dynamics готовы серийно продавать его в другие страны.

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Кто такой Spot

Работа Spot презентовали в 2017 году. Это уменьшенная версия другого робопса — BigDog.

Spot передвигается на четырех лапах, которые двигаются с помощью электромотора.

На спине есть встроенный интерфейс для подключения дополнительного оборудования.

Комиссар Spot на службе правопорядка

В полиции штата Массачусетс в США робопес Spot прошел тренировки со спецназовцами.

Робопса использовали, как разведчика в помещениях и тесных коридорах. Благодаря установленной камере на роботе, копы могли видеть все что творится в опасных местах.

Полицейские объяснили, что не могли использовать робопса для того, чтобы наносить вред людям.

Источник: Вoston Вynamics

Джерело: Вoston Вynamics