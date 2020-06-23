Apple отказывается от процессоров Intel

На конференции WWDC компания Apple заявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах. Вместо них будут использоваться собственноручно разработанный процессор.

После окончания перехода все устройства Apple будут работать на процессорах единой архитектуры.

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Первый компьютер на новом процессоре Apple планирует выпустить до конца года.

Пользователи смогут легко запускать на новых компьютерах приложения, созданные под старые процессоры.

Apple представила iOS 14

На конференции WWDC Apple представила операционные системы для iPhone и iPad. Их бета-версия iOS 14 вышла 22 июня.

В операционке появились виджеты, которые можно размещать прямо на рабочем столе. Найти все доступные варианты можно в Галерее виджетов.

Также, теперь можно смотреть видео во время работы в других приложениях. Переделали работу голосового помощника Siri.

Источник: Аpple