Как выбрать качественные беспроводные наушники, смотрите в материале Фактов ICTV.

Для того, чтобы выбрать беспроводные наушники вам нужно задать себе следующие вопросы:

Как я буду ими пользоваться: в домашних условиях, для спорта или в повседневной жизни? Какой тип мне нужен? Какая марка мне нравится? Важно ли для меня качество звука?

Для разных ситуаций подойдут и разные наушники. Поэтому нужно четко ориентироваться для чего они вам.

Для примера:

наушники, которые полностью покрывают ваше ухо — используются для предотвращения попадание других звуков. Использовать их можно в самолете или просто в шумных местах;

ушной вариант наушников «затычки» — для спорта и прогулок.

Как выбрать качественные беспроводные наушники?

Крупноформатные беспроводные наушники, покрывающие все ухо:

скорость подключения;

проверенный производитель;

мощный аккумулятор;

механические кнопки для переключения;

шумоизоляция;

материал покрытия чашечек — кожа или текстиль.

Читайте: Как выбрать качественный антисептик и какой должна быть цена

2. Гарнитура для общения:

версия Bluetooth — от 4.2 и выше;

автоматическая настройка громкости и шумоизоляция;

поддержка функции NFC;

наличие микрофона.

3. Ушной вариант «затычки»:

должны прочно входить в ухо и не выпадать;

сбалансированное звучание обоих наушников;

наличие кейса для хранения и подзарядки;

стабильная связь с устройством (для этого лучше выбирать новую версию Bluetooth);

сообщение при разрядке гарнитуры.

Что вам может подойти:

Бюджетный вариант — CGPods Lite;

Цена и качество — Meizu POP 2;

Премиум выбор — Apple AirPods Pro.