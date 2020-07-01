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Факты / Lifestyle
Дарина Манзюк |

Как выбрать качественные беспроводные наушники

Как выбрать качественные беспроводные наушники, смотрите в материале Фактов ICTV.

Как выбрать качественные беспроводные наушники

Для того, чтобы выбрать беспроводные наушники вам нужно задать себе следующие вопросы:

  1. Как я буду ими пользоваться: в домашних условиях, для спорта или в повседневной жизни?
  2. Какой тип мне нужен?
  3. Какая марка мне нравится?
  4. Важно ли для меня качество звука?

Для разных ситуаций подойдут и разные наушники. Поэтому нужно четко ориентироваться для чего они вам.

Для примера:

  • наушники, которые полностью покрывают ваше ухо — используются для предотвращения попадание других звуков. Использовать их можно в самолете или просто в шумных местах;
  • ушной вариант наушников «затычки» — для спорта и прогулок.

Как выбрать качественные беспроводные наушники?

  1. Крупноформатные беспроводные наушники, покрывающие все ухо:
  • скорость подключения;
  • проверенный производитель;
  • мощный аккумулятор;
  • механические кнопки для переключения;
  • шумоизоляция;
  • материал покрытия чашечек — кожа или текстиль.

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2.  Гарнитура для общения:

  • версия Bluetooth — от 4.2 и выше;
  • автоматическая настройка громкости и шумоизоляция;
  • поддержка функции NFC;
  • наличие микрофона.

3.  Ушной вариант «затычки»:

  • должны прочно входить в ухо и не выпадать;
  • сбалансированное звучание обоих наушников;
  • наличие кейса для хранения и подзарядки;
  • стабильная связь с устройством (для этого лучше выбирать новую версию Bluetooth);
  • сообщение при разрядке гарнитуры.

Что вам может подойти:

Бюджетный вариант — CGPods Lite;

Цена и качество — Meizu POP 2;

Премиум выбор — Apple AirPods Pro.

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