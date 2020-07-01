Как выбрать качественные беспроводные наушники, смотрите в материале Фактов ICTV.
Для того, чтобы выбрать беспроводные наушники вам нужно задать себе следующие вопросы:
- Как я буду ими пользоваться: в домашних условиях, для спорта или в повседневной жизни?
- Какой тип мне нужен?
- Какая марка мне нравится?
- Важно ли для меня качество звука?
Для разных ситуаций подойдут и разные наушники. Поэтому нужно четко ориентироваться для чего они вам.
Для примера:
- наушники, которые полностью покрывают ваше ухо — используются для предотвращения попадание других звуков. Использовать их можно в самолете или просто в шумных местах;
- ушной вариант наушников «затычки» — для спорта и прогулок.
Как выбрать качественные беспроводные наушники?
- Крупноформатные беспроводные наушники, покрывающие все ухо:
- скорость подключения;
- проверенный производитель;
- мощный аккумулятор;
- механические кнопки для переключения;
- шумоизоляция;
- материал покрытия чашечек — кожа или текстиль.
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2. Гарнитура для общения:
- версия Bluetooth — от 4.2 и выше;
- автоматическая настройка громкости и шумоизоляция;
- поддержка функции NFC;
- наличие микрофона.
3. Ушной вариант «затычки»:
- должны прочно входить в ухо и не выпадать;
- сбалансированное звучание обоих наушников;
- наличие кейса для хранения и подзарядки;
- стабильная связь с устройством (для этого лучше выбирать новую версию Bluetooth);
- сообщение при разрядке гарнитуры.
Что вам может подойти:
Бюджетный вариант — CGPods Lite;
Цена и качество — Meizu POP 2;
Премиум выбор — Apple AirPods Pro.