Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14, а также iPadOS 14.
Скачать ее можно на сайте бета-тестирования Apple.
iOS 14 и iPadOS 14 представили в конце июня, после этого их тестировали разработчики.
Компания по-прежнему планирует выпустить финальную версию iOS и iPadOS 14.0 этой осенью. Но Apple собирается выпускать бета-версии каждые несколько недель в течение лета.
Поддерживаемые устройства для iOS 14
Для того, что бы получить доступ к новейшим общедоступным обновлениям можна зарегистрировать такие устройства:
- iPhone,
- iPad,
- iPod touch,
- Mac,
- Apple TV
- Apple Watch.
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В программе бета‑тестирования Apple могут принять участие все пользователи с действительным Apple ID.
Самое большое изменение в iOS 14 — это введение виджетов на главном экране, новая библиотека приложений для просмотра всех ваших приложений и возможность запуска клипов приложений.
Фишки iOS 14
Apple анонсировала новую операционную систему iOS 14 на конференции WWDC 2020.
В новой iOS 14 входящий звонок наконец-то отображается в виджете, а не на полный экран.
О главных фишках iOS 14 можно почитать в нашем материале.
Источник: TechCrunch