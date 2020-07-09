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Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14, а также iPadOS 14.

Скачать ее можно на сайте бета-тестирования Apple.

iOS 14 и iPadOS 14 представили в конце июня, после этого их тестировали разработчики.

Компания по-прежнему планирует выпустить финальную версию iOS и iPadOS 14.0 этой осенью. Но Apple собирается выпускать бета-версии каждые несколько недель в течение лета.

Поддерживаемые устройства для iOS 14

Для того, что  бы получить доступ к новейшим общедоступным обновлениям можна зарегистрировать такие устройства:

  • iPhone,
  • iPad,
  • iPod touch,
  • Mac,
  • Apple TV
  • Apple Watch.

Читайте: iOS 14: 5 фишек, которые Apple позаимствовала у Android

В программе бета‑тестирования Apple могут принять участие все пользователи с действительным Apple ID.

Самое большое изменение в iOS 14 — это введение виджетов на главном экране, новая библиотека приложений для просмотра всех ваших приложений и возможность запуска клипов приложений.

Фишки iOS 14

Apple анонсировала новую операционную систему iOS 14 на конференции WWDC 2020.

В новой iOS 14 входящий звонок наконец-то отображается в виджете, а не на полный экран.

О главных фишках iOS 14 можно почитать в нашем материале.

Источник: TechCrunch

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