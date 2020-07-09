Для того, чтобы ваше устройство работало исправно, в нем должно быть достаточное количество свободной памяти. Сейчас почти все приложения сохраняют кеш, который со временем заполняет важное свободное пространство во встроенной или съемной памяти. Факты ICTV расскажут, как очистить память телефона на Android.

Кешированные карты

На сегодняшний день существует большое количество приложений с картами городов и стран, у которых есть функция оффлайн-доступа. Для этого приложение сохраняет копию карты в память вашего телефона. Оно может делать это автоматически или по вашему запросу. Как только вам сохраненная карта не нужна в оффлайн-доступе, стоит удалить ее из памяти смартфона, тем более вы всегда сможете ее повторно скачать.

Кешированная музыка

Как и с картами, приложения для прослушивания музыки могут сохранять на устройстве те композиции, которые вы прослушали онлайн. Это делается для того, чтобы при повторном запуске вам не пришлось ждать подгрузки звуковой дорожки. Чистить кешированную музыку желательно раз в неделю, если вы активно ее слушаете на смартфоне. Перед тем, как отправиться в поездку, вы сможете целиком скачать любимый плей-лист.

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Чистка фото

Самая распространенная проблема отсутствия свободного места в памяти смартфона — большое количество фото. При этом часто эти фото одинаковые. После того, как вы сделали несколько фото, отберите сразу те, что нравятся вам, а остальные удалите. В идеале можно настроить отправку фото в облачное хранилище и настроить автоматическое удаление фотографий после копирования. Для этого вы можете использовать приложение Google Фото.

Кеш браузера

Если вы активно ищите информацию на смартфоне, то такое действие стоит делать раз в пару недель. Браузер на телефоне, также как и на компьютере, сохраняет в кеш данные сайтов и cookies, которые могут занимать довольно большую часть памяти телефона.

Ненужные приложения

Удалите со смартфона приложения, которые вы не открывали более чем три месяца. Вы ими не пользуетесь, а место в памяти телефона они занимают.

Приложения для очистки памяти телефона на Android

Для того, чтобы не допускать заполнение памяти, можно использовать приложения, которые помогут вам удалять кеш, старые и неиспользуемые файлы. Обратите внимание на All-In-One Toolbox, Systweak Android Cleaner, 360 Security. В момент, когда потребуется очистка памяти телефона, приложение пришлет вам уведомление и предложит файлы на удаление.