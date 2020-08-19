iPhone 12 компания Apple представит уже в следующем месяце. В сети появились фото новой линейки в защитных чехлах до официальной презентации.

На них предлагают более детально ознакомиться с размерами iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Отмечается, что фото предоставили компании, которые производят аксессуары для этого смартфона.

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iPhone 12: появились фото смартфона перед официальной презентацией / 9 фотографий

Ожидается, что линейка iPhone 12 будет состоять из четырех устройств в трех различных размерах экрана: одна модель на 5,4 дюйма, две на 6,1 дюйм и еще одна на 6,7 дюймов.

iPhone 12

В января 2020 года стало известно, что у iPhone 12 Pro появится преимущество, которое сделает эту модель значительно лучше, чем предыдущие смартфоны Apple.

iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, которые планируют презентовать в сентябре 2020 года, будут отличаться друг от друга не только размерами, но и характеристиками и некоторыми аспектами. Модель iPhone 12 Pro получит тройную камеру и дополнительный четверной сенсор ToF, а еще такая конфигурация получит 6 ГБ ОЗУ.

Источник: 9TO5Мac

Фото: 9TO5Мac