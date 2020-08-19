Всемирный день фотографии 2020: топ-7 телефонов, которые могут заменить фотоаппарат

Еще 150 лет назад к фотографии готовились заранее — надевали лучшие наряды и в этот день устраивали празднества. Сейчас, чтобы сделать фото, не нужно тратить много времени — достаточно достать телефон и открыть встроенную в них камеру.

Всемирный день фотографии 2020 учрежден в 2009 году австралийским фотографом Корски Ара. Эту дату он выбрал в честь дня, когда правительство Франции приобрело патент на дагерротип — первый прототип фотоаппарата.

Факты ICTV собрали для читателей топ-7 мобильных телефонов, которые смело могут заменить фотоаппарат.

Читайте: Топ-5 кадров, после которых хочется творить добро

OnePlus 8 Pro

По словам экспертов, флагман компании OnePlus сочетает в себе передовые аппаратные технологии и великолепный дизайн. Устройство имеет камеру с четырьмя объективами.

Цена: 20 тис. грн

Oppo Find X2 Pro

Телефон с корпусом из кожи, съемкой HDR и тройной камерой. По словам экспертов, хоть телефон и считается премиум-классом через свой вид, но его камера очень достойная.

Цена: 25 тыс. грн

Huawei P40 Pro

Флагманский телефон от Huawei, изготовлен, чтобы делать фотосъемку. Телефон имеет камеру с четырьмя объективами Leica, пятикратный оптический зум и датчик глубины ToF 3D.

Цена: 25 тыс. грн

Realme X3 SuperZoom

Флагманский телефон линейки Realme имеет четыре камеры 64,0 Мп + 8,0 Мп + 8,0 Мп + 2,0 Мп. Оптическая стабилизация изображения (OIS) помогает делать более четкие фотографии даже с расстояния в 100 м.

Цена: 11,5 тыс. грн

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

На первый взгляд, Note 8 Pro — обычный современный смартфон. Но его 6.53-дюймовый экран FullHD + и камера — делают его уникальным в своем сегменте. Основная камера в телефоне — 64 Мп + 8 Мп, которая дает угол обзора 120 ° и 2 Мп макрообъектив и датчик глубины. Фото на этом телефоне виходят насыщенными.

Цена: 5,5 тыс. грн

iPhone 11 Prо

Лучший смартфон этого года — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Его оснастили Super Retina XDR OLED дисплеем и ультраширокой камерой. Телефон позволяет делать качественные фото и видео и имеет встроенный видеоредактор.

Цена: 21 тыс. грн

Samsung Galaxy S20+

Флагман линейки телефонов от Samsung. Имеет встроеную 40 МП фронтальную камеру для селфи. Основная камера имеет 12 МП ультраширокоугольный объектив, 108 МП широкоугольную камеру и 48 МП телекамеру. Есть встроенный датчик глубины.

Цена: 23 тис. грн

Как правильно фотографироваться

Перед тем как выбрать позы для фото, стоит потренироваться перед зеркалом. Так можно изучить лучшие стороны и определить наиболее удачные ракурсы.

Делать фотографии лучше в более естественных позах. Так как человек обычно стоя, когда ее не заставляют позировать. Фотография должна олицетворять характер, а не быть повтором поз моделей из Instagram.

Источник: itc.ua, rozetka

Фото: itc.ua, rozetka