Чудо-женщина 1984: героиню фильма изобразили на Xbox One X

В сеть выложили фото игровых приставок Xbox One X, которые украшены в стилистике фильма Чудо-женщина 1984.

Три консоли изготовила компания Microsoft специально для фанатов Чудо-женщины.

Первая консоль отделана Веревкой истины — оружием Чудо-женщины. Ее изготовили специально для розыгрыша, который проводит компания Microsoft в Twitter. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно распространить сообщение Microsoft в период с 25 августа по 17 сентября.

Читайте: Полюбила москалика: в трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 вставили отрывок поэмы Тараса Шевченко

Вторая консоль похожа на броню Чудо-женщины. Эту приставку украсили настоящим 24-каратным золотом. Устройство продадут на аукционе. Заработанные средства отдадут в фонд по борьбе с домашним насилием Together for Her.

Третья игровая приставка имеет леопардовые цвета и посвящена антигерою фильма Чудо-женщина 1984 Барбаре Минерве. Пока неизвестно, как можно получить эту консоль.

Во что поиграть в августе 2020

В августе 2020 уже вышло три видеоигры, на которые стоит обратить внимание. Среди них, игра для фанатов единоборств — UFC, видеоигра в жанре интерактивного кино Tell Me Why.

Также готовится релиз самурайской саги Samurai Jack: Battle Through Time.

Источник: Іgn

Фото: Xbox