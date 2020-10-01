Новый смартфон Google Pixel 5 — цена и характеристики

Google показал свои новые смартфоны Pixel 4a и Pixel 5.
Pixel 5 оснащена 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 на 1080 пикселей, сообщается в официальном блоге Google.
Pixel 5
Корпус Pixel 5 выполнен из переработанного алюминия. Масса — 151 грамм. Операционная система — Android 11.
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В устройстве 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новый Pixel 5 может заряжать другие устройства. Также имеет защиту от влаги.
Есть встроенная 4K камера.
Цена — $699 — 19,7 тыс. грн.
Новый Pixel 4А
Смартфон Pixel 4А имеет 6,2-дюймовый дисплей с вырезом под фронтальную камеру. Корпус Pixel 4А изготовлен из пластика. Смартфон работает на Android 11.
Смартфон не оснащен беспроводной зарядкой и защитой от влаги.
Цена новинки $499 — 14,1 тыс. грн.
Источник: Google