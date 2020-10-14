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Реселлеры назвали цены на iPhone 12 в Украине

13 октября состоялась презентация iPhone 12 от корпорации Apple.

Компания показала четыре новых моделей устройств с поддержкой 5G.

Гаджеты стали тоньше и легче по сравнению с предыдущими моделями.

Украинские реселлеры сообщили примерную стоимость новых моделей iPhone.

Однако еще неизвестно, когда они появятся на рынке Украины.

Читайте: Презентация iPhone 12 от Аpple (онлайн-трансляция)

Цена девайсов Apple будет зависеть от характеристик гаджета и моделей.

Цена на новые модели:

  • iPhone 12 mini будет стоить от 22 999 грн;
  • цена iPhone 12 колебаться от 25 999 грн;
  • стоимость iPhone 12 Pro составит от 36 999 грн;
  • iPhone 12 Pro Max — от 41 999 грн.

Apple представила новинки iPhone

13 октября корпорация Apple представила iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Компания представила четыре новых гаджеты с поддержкой 5G.

Также в сентябре было представлено две версии Apple Watch и iPad.

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