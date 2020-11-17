Киберпонедельник 2020 в Украине приходится на 30 ноября. Ежегодно этот день наступает после Черной пятницы.
Термин появился в США еще в 2005 году, а первую такую акцию провели за год до этого.
Именно в Киберпонедельник большинство акций проходят в онлайн-магазинах. В этот день можно значительно дешевле приобрести технику, одежду, косметику и другие товары.
Подготовка заранее
Чтобы во время распродаж не потратить все деньги и не купить множество ненужных вещей, стоит подготовиться к ним заранее.
Прежде всего, составьте список желаемых вещей и посмотрите цены на них, чтобы потом не стать жертвой маркетологов.
Сравните цены и характеристики товара в разных магазинах или у продавцов.Читайте: За кулисами Черной пятницы в Алло: чего стоит подготовка к празднику Когда киберпонедельник 2020 и что он значит Распродажа на AliExpress: какие скидки предлагают и когда выгоднее всего покупать
Еще один важный совет — утвердите свой бюджет. Понимая, сколько больше всего вы можете потратить, легче удержаться от импульсивных покупок.
Если заказываете товар из другой страны, просчитайте его доставку.
Приобретенный ненужный или бракованный товар при наличии чека можно вернуть в течение 14 дней.
Какие магазины принимают участие в киберпонедельнике 2020
Лучше проверять скидки на сайте конкретного магазина. Обычно за несколько дней до начала акции уже есть объявления об акционных товарах.
Магазины бытовой техники:
- Фокстрот
- Rozetka
- Цитрус
- MOYO
- Stylus
- itsell
- Fishki.ua
Магазины одежды:
- answear.ua
- Intertop
- Modoza
- Gepur
- Born2be
Другие распродажи:
- AliExpress
- Yves Rocher
- Eva
- inkSysteme
- letyshops
- Эпицентр
Черная пятница в Украине
27 ноября в Украине состоится Черная пятница 2020. Этот день — праздник для всех шопоголиков и людей, которые любят себя побаловать новыми вещами.
Где и как покупать товары по скидкам в Черную пятницу, читайте в материале Фактов ICTV.