Киберпонедельник 2020 в Украине приходится на 30 ноября. Ежегодно этот день наступает после Черной пятницы.

Термин появился в США еще в 2005 году, а первую такую ​​акцию провели за год до этого.

Именно в Киберпонедельник большинство акций проходят в онлайн-магазинах. В этот день можно значительно дешевле приобрести технику, одежду, косметику и другие товары.

Подготовка заранее

Чтобы во время распродаж не потратить все деньги и не купить множество ненужных вещей, стоит подготовиться к ним заранее.

Прежде всего, составьте список желаемых вещей и посмотрите цены на них, чтобы потом не стать жертвой маркетологов.

Сравните цены и характеристики товара в разных магазинах или у продавцов.

Еще один важный совет — утвердите свой бюджет. Понимая, сколько больше всего вы можете потратить, легче удержаться от импульсивных покупок.

Если заказываете товар из другой страны, просчитайте его доставку.

Приобретенный ненужный или бракованный товар при наличии чека можно вернуть в течение 14 дней.

Какие магазины принимают участие в киберпонедельнике 2020

Лучше проверять скидки на сайте конкретного магазина. Обычно за несколько дней до начала акции уже есть объявления об акционных товарах.

Магазины бытовой техники:

Фокстрот

Rozetka

Цитрус

MOYO

Stylus

itsell

Fishki.ua

Магазины одежды:

answear.ua

Intertop

Modoza

Gepur

Born2be

Другие распродажи:

AliExpress

Yves Rocher

Eva

inkSysteme

letyshops

Эпицентр

Черная пятница в Украине

27 ноября в Украине состоится Черная пятница 2020. Этот день — праздник для всех шопоголиков и людей, которые любят себя побаловать новыми вещами.

Где и как покупать товары по скидкам в Черную пятницу, читайте в материале Фактов ICTV.