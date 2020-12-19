Корпорация Microsoft начала работать над разработкой собственных процессоров для использования на серверных компьютерах и ноутбуках. Компания хочет уменьшить зависимость от чиповой технологии Intel Corporation.

Сейчас Microsoft использует дизайн британской компании Arm Ltd. для создания процессора, который будет использоваться в центрах обработки данных. Также компания ведет разработку еще одного чипа для питания ноутбуков серии Surface.

Американская компания Amazon уже успешно внедрила собственные процессоры и утверждает, что они более дешевые и более производительные по сравнению с кремниевыми чипами, которые продает Intel.

— Поскольку кремний — это фундаментальный строительный материал, мы инвестируем в собственные разработки в сферах проектирования и производства, а также развиваем и укрепляем партнерские отношения с широким кругом поставщиков микросхем, — сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.

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Если Microsoft разработает собственный чип для ПК, она последует за Apple Inc., которая отодвинула всю линейку Mac от процессоров Intel.

Хотя ни Apple, ни Microsoft не владеют значительной долей компьютерного рынка, их товары позиционируются как продукты премиум-класса. Анонсируя свои первые новые компьютеры Mac на базе чипа M1, Apple рекламировала повышение производительности по сравнению со стандартными персональными компьютерами.

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