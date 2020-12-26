Ученые сделали из углекислого газа топливо для самолетов

Ученые обнаружили новый способ, при помощи которого можно сделать топливо для самолетов из углекислого газа. Этот способ сможет снизить загрязнение атмосферы топливом самолетов.

Об этом сообщает интернет-издание Science alert. Исследователи из Оксфордского и Кембриджского университетов в лабораторных условиях смогли превратить углекислый газ на реактивное топливо с помощью дешевого катализатора на основе железа.

— Вместо создания целого нового парка электрических самолетов, которые потребуют огромных скачков в технологиях хранения аккумуляторов, этот новый подход позволит миру гораздо быстрее сократить углеродный след от полетов, — пишет интернет-издание.

Количества производимого жидкого топлива пока не хватит для реального полета, но если со временем технологию получится усовершенствовать, тогда самолет сможет летать на углекислом газе.

— Обычно при горении ископаемого топлива содержащиеся в нем углеводороды превращаются в двуокись углерода и воду, выделяя энергию. Новая система полностью меняет этот естественный процесс, – пишут ученые.

Как Украина добывает газ из старых месторождений

Украинская газовая отрасль — одна из старейших в мире. Добывать “ голубое топливо” на территории нашей страны начали еще в двадцатых годах прошлого века. Первые крупные месторождения открыли во Львовской области. Тогда именно Западная Украина была настоящим нефтегазовым краем — крупнейшим в Европе.

Превзойти западноукраинские месторождения смогли лишь с открытием Шебелинки в 50-х годах прошлого века. Это месторождение в Харьковской области стало по-настоящему уникальным: его начальные запасы достигли 650 млрд кубометров газа.