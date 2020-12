Американская компания Boston Dynamics показала новое достижение своих знаменитых роботов.

В свежем видеоролике человекоподобный Atlas, робопес Spot и птице-робот Handle танцуют вместе под хит 1962 года Do You Love Me группы The Contours.

— Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, будет более счастливым. Поздравления с Новым годом от всех сотрудников Boston Dynamics, – пишут авторы под видео.

Эта песня знакома многим, в том числе, по фильму Грязные танцы. Роботы показывают под любимую многими мелодию впечатляющие трюки и синхронность движений.

Роботы в Японии

Японская компания Panasonic начнет тестировать доставку с помощью роботов. В феврале автономные роботы неподалеку Токио будут привозить людям товары. Максимальная скорость таких устройств — 4 км/ч.

Первый этап тестирования уже стартовал в декабре. Panasonic вывел роботов на дороги общего пользования. Они могут самостоятельно преодолевать препятствия, однако у них есть также функция дистанционного управления.