Сеть постоянно кишит мошенниками и хакерами, которые стремятся завладеть личной информацией человека или обмануть людей различными способами.

Так, за последние пять лет уровень киберпреступности в Украине вырос в 2,5 раза, а в мире она выросла на 30-40%. Поэтому необходимо знать, как защититься от этого.

Факты ICTV собрали для вас рекомендации, как уберечь свой телефон от киберпреступников.

Надежный пароль

Один из самых легких способов попасть в систему — из-за слабых и ненадежных паролей. Поэтому следует пользоваться паролем, графическим ключом или отпечатком пальца для разблокировки телефона.

Не стоит использовать такие пароли как 1111, 0000, 1234, дни рождения, номера телефонов и тому подобное.

Защита персонального номера

В Департаменте киберполиции Национальной полиции советуют перейти с оператором связи на контракт, что позволит обеспечить защиту вашего персонального номера телефона и оградит вас от перевыпуска киберзлодеем телефонного номера, которым вы пользуетесь.

Антивирус

Пользователям следует постоянно использовать и обновлять антивирусную защиту своих устройств, следить за обновлением программного обеспечения и не использовать одни и те же пароли для своих приложений.

— Если вам были направлены файлы от неизвестных лиц или даже от известных, но вы их не ждали, на это надо обратить внимание и в первую очередь не открывать их. Также не подключайтесь к непроверенным Wi-Fi-сетям, поскольку это опасно, — советует заместитель председателя киберполиции Сергей Крапива.

Безопасность данных

Также не стоит передавать платежные и личные данные. Следует всегда пользоваться официальными ресурсами и использовать двухфакторную аутентификацию.

Многофакторная аутентификация может уменьшить вероятность похищения личных данных в интернете, поскольку знания пароля жертвы недостаточно для совершения мошенничества, нужно обладать другими устройствами и более расширенной персональной информацией.

Шифрование данных

Для более профессиональной среды, предприятий, бизнеса стоит использовать шифрование данных. Криптографическое преобразование данных изменяет данные на шифр, который довольно сложно привести к формату, который можно прочитать без специального секретного ключа.

Сейчас таких программ существует очень много: TrueCrypt, VeraCrypt, AxCrypt т.д.

— Необходимо вовремя делать бэкапы, следить за легированием, чтобы владеть информацией, пытаются ли с вашего устройства совершить киберпреступления и т.д., — сказал Крапива.

Как предполагают в Украине бороться с киберпреступностью

Вскоре в Украине могут заработать технологии, благодаря которым правоохранители смогут определять опасные учетные записи в соцсетях еще до первых публикаций их владельцев.

Ученые Украины предложили подход проверять на достоверность персональные данные пользователей социальных сетей, благодаря этому правоохранители могут идентифицировать киберпреступников.