С 1 марта 2021 года в ЕС вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности электробытовых приборов.

Об этом сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

— Новая система будет более понятной для потребителей, а предприятиям позволит продолжать вводить новшества и предлагать все более эффективные изделия, — отметила Кадри Симсон.

Сначала новая маркировка будет применяться к определенным категориям товаров.

Товары:

холодильники и морозильники;

посудомоечные машины;

стиральные машины;

телевизоры и другие внешние мониторы.

Новая шкала состоит из букв от A до G. Сначала немногие товары смогут получить оценку A.

Кроме того, на этикетках будет добавлен ряд новых элементов, а также QR-ссылка на базу данных ЕС, где можно найти более подробную информацию о продукте.

Энергоэффективность в ЕС

В ЕС соблюдение правил энергоэффективности — один из популярных трендов.

В октябре 2020 года на 22-м саммите Украина-ЕС украинская делегация подписала ряд соглашений с западными партнерами, часть из них была по энергоэффективности. Подробнее читайте на Фактах ICTV.