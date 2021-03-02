С 1 марта 2021 года в ЕС вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности электробытовых приборов.
Об этом сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.
— Новая система будет более понятной для потребителей, а предприятиям позволит продолжать вводить новшества и предлагать все более эффективные изделия, — отметила Кадри Симсон.
Сначала новая маркировка будет применяться к определенным категориям товаров.
Товары:
- холодильники и морозильники;
- посудомоечные машины;
- стиральные машины;
- телевизоры и другие внешние мониторы.
Новая шкала состоит из букв от A до G. Сначала немногие товары смогут получить оценку A.
Кроме того, на этикетках будет добавлен ряд новых элементов, а также QR-ссылка на базу данных ЕС, где можно найти более подробную информацию о продукте.
Энергоэффективность в ЕС
В ЕС соблюдение правил энергоэффективности — один из популярных трендов.
В октябре 2020 года на 22-м саммите Украина-ЕС украинская делегация подписала ряд соглашений с западными партнерами, часть из них была по энергоэффективности. Подробнее читайте на Фактах ICTV.