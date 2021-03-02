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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

В ЕС ввели новые правила маркировки энергоэффективности электроприборов

С 1 марта 2021 года в ЕС вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности электробытовых приборов.

Холодильник

Об этом сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

— Новая система будет более понятной для потребителей, а предприятиям позволит продолжать вводить новшества и предлагать все более эффективные изделия, — отметила Кадри Симсон.

Сначала новая маркировка будет применяться к определенным категориям товаров.

Товары:

  • холодильники и морозильники;
  • посудомоечные машины;
  • стиральные машины;
  • телевизоры и другие внешние мониторы.

Новая шкала состоит из букв от A до G. Сначала немногие товары смогут получить оценку A.

Кроме того, на этикетках будет добавлен ряд новых элементов, а также QR-ссылка на базу данных ЕС, где можно найти более подробную информацию о продукте.

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Энергоэффективность в ЕС

В ЕС соблюдение правил энергоэффективности — один из популярных трендов.

В октябре 2020 года на 22-м саммите Украина-ЕС украинская делегация подписала ряд соглашений с западными партнерами, часть из них была по энергоэффективности. Подробнее читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pixabay

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