Великобритания спроектирует ракетные катера специально для ВМС Украины, в рамках подписанного между странами меморандума.

Катера будут длиной от 50 до 65 метров, это предоставит им возможность развивать скорость в 40 узлов, сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс.

На них также установят артиллерийские системы и ракеты малой или большой дальности.

Первые четыре катера построят в Великобритании под контролем украинских судостроителей, а следующие четыре — в Украине.

— Другая опция, которую мы изучаем, и которая еще не полностью доработана, это — совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве, — отметил Вудс.

Старт строительства первого катера запланирован на начало следующего года.

Обучение украинских моряков в США

Украинские военные моряки из состава патрульных катеров пройдут обучение штате Мэриленд в США в течение двух месяцев.

Украинские военные научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, проверять работу бортовых систем, средств навигации, связи и другого катерного оборудования.

Источник:День

Фото: День