Компания Маска строит батарею, которая обеспечит электричеством 20 тыс. домов в Техасе

Дочерняя компания Tesla, которая специализируется на создании электрокаров, строит огромную аккумуляторную батарею в Техасе. Такая батарея сможет обеспечить электроэнергией около 20 тыс. домов в жаркий летний день.

В конце зимы ледяной шторм в Техасе оставил без электричества миллионы людей. Тогда Илон Маск высмеял компанию, которая поставляет электроэнергию для более 26 млн потребителей. Вскоре предприниматель Илон Маск переехал в Техас и принял решение развивать штат. Батарею планируют подключить к той же электросети, которая отключилась во время февральских заморозков.

Система хранения аккумуляторов зарегистрирована в американской организации Ercot, которая поставляет электроэнергией около 90% территории штата. Коммерческая эксплуатация проекта запланирована на 1 июня 2021 года.

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Компания Tesla специализируется на создании электрокаров, однако ее официальная миссия — ускорить переход мира к устойчивой энергетике. Аккумуляторы такого типа предназначены для хранения электроэнергии, производимой ветром и солнцем, но они также могут стать прибыльными. Сохраняя избыток электроэнергии при низких ценах и спросе, владельцы батарей могут продавать ее за высокую стоимость.

Маск хочет создать новый город в Техасе

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен создать новый город в Техасе. Населенный пункт будет называться Старбэйз (Starbase). В конце 2020 года Илон Маск переехал в Техас, с тех пор бизнесмен активно развивает этот штат в США.

Пока известно только то, что по площади город будет значительно поселка Бока-Чика, в котором расположен космодром SpaceX. Также в Старбэйзе будут хорошо относиться к собакам.